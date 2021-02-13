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12 февраля 21, 19:41
В мире встречают лунный Новый год. Фото
лунный Новый год
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Считается, что Белый бык приносит удачу и может исполнить любую мечту. У многих она заключается в том, чтобы закончилась пандемия.
По всему миру сегодня миллионы людей встречают лунный Новый год по китайскому календарю. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во многих странах мира действуют карантинные ограничения на проведение массовых праздников. Год Быка в азиатских странах встречают сдержанно.

В новогоднюю ночь так же действуют карантинные правила. На улицах Китая запускают фейерверки, группы людей гуляют при свете праздничных фонариков.

Считается, что Белый бык приносит удачу и способен исполнить заветную мечту. У многих она заключается в том, чтобы закончилась пандемия.















Китайский Новый год встречают люди во всем мире
EPA/UPG
 Праздничные гуляния традиционно продлятся 16 дней.
Korrespondent
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