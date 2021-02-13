В мире встречают лунный Новый год. Фото

По всему миру сегодня миллионы людей встречают лунный Новый год по китайскому календарю. Об этом говорится в сюжете ТСН.





Во многих странах мира действуют карантинные ограничения на проведение массовых праздников. Год Быка в азиатских странах встречают сдержанно.





В новогоднюю ночь так же действуют карантинные правила. На улицах Китая запускают фейерверки, группы людей гуляют при свете праздничных фонариков.





Считается, что Белый бык приносит удачу и способен исполнить заветную мечту. У многих она заключается в том, чтобы закончилась пандемия.





























































Китайский Новый год встречают люди во всем мире

EPA/UPG

Праздничные гуляния традиционно продлятся 16 дней.