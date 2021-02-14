Зеленский с супругой прибыли в Объединенные Арабские Эмираты

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Рады прибыть в ОАЭ. Следующие два дня будут насыщены важными встречами! Надеюсь на углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ", – написал Зеленский в Twitter.

В интервью информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM) Зеленский сказал, что двусторонние отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию.

"ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики", – сказал президент.

Зеленский считает, что ОАЭ – страна, которая очень быстро развивается и имеет огромный экономический потенциал.