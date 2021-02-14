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13 февраля 21, 20:04
Зеленский с супругой прибыли в Объединенные Арабские Эмираты
Зеленский с супругой
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Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Рады прибыть в ОАЭ. Следующие два дня будут насыщены важными встречами! Надеюсь на углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ", – написал Зеленский в Twitter.

В интервью информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM) Зеленский сказал, что двусторонние отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию.

"ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики", – сказал президент.

Зеленский считает, что ОАЭ – страна, которая очень быстро развивается и имеет огромный экономический потенциал.
liga.net
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