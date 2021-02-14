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13 февраля 21, 20:16
Землетрясение в Японии: миллион домов без света
Япония
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После землетрясения в Японии были отключены несколько электростанций. При этом ядерные объекты в стране не пострадали.

В Японии минимум 30 человек пострадали в результате мощного землетрясения. Об этом сообщает The Japan Times в субботу, 13 февраля.

Указано, что люди пострадали в префектурах Мияги и Фукусима, но пока нет данных о серьезности их травм.

Также стало известно, что в Японии оказались обесточены 950 тысяч домов. После землятресения были отключены несколько электростанций. При этом ядерные объекты в стране не пострадали.

По данным местных сейсмологов, сегодняшнее землетрясение могло быть поздним афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 14 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на АЭС Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор.

Ранее в субботу в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7-7,3. Оно произошло в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима.

Также сегодня в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от столицы страны Еревана. По данным МЧС, сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.
Korrespondent
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