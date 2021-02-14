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14 февраля 21, 09:08
Германия закрывает границы из-за мутации коронавируса
COVID-19
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Власти ФРГ частично закрыли границы из-за мутаций коронавируса в Чехии и Австрии

Covid-19 стал причиной разногласий между властями ФРГ и Евросоюзом. Чиновники ЕС недовольны решением Берлина частично закрыть границы из-за появления нового штамма коронавируса в Чехии и Австрии.

В ночь на воскресенье, 14 февраля, Федеральная полиция Германии выставила посты на пограничных переходах между Баварией, а также Саксонией и Чехией и австрийской федеральной землей Тироль. Эти территории признаны в Германии  "регионами, где распространена мутация коронавируса". Пока что на дорогах нет заграждений. Однако, полицейские останавливают автомобили и проверяют у водителей цель поездки. Движение поездов и автобусов через границы также приостановлено, сообщает Deutsche Welle.

Через границу пропускают только лиц, работающих в медицинской сфере или на предприятиях "критической инфраструктуры", а также водителей грузовиков и тех, кто едет не похороны. У всех вышеперечисленных категорий должен быть при себе отрицательный тест на Covid-19.
telegraf.com.ua
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