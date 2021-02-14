Германия закрывает границы из-за мутации коронавируса

Covid-19 стал причиной разногласий между властями ФРГ и Евросоюзом. Чиновники ЕС недовольны решением Берлина частично закрыть границы из-за появления нового штамма коронавируса в Чехии и Австрии.

В ночь на воскресенье, 14 февраля, Федеральная полиция Германии выставила посты на пограничных переходах между Баварией, а также Саксонией и Чехией и австрийской федеральной землей Тироль. Эти территории признаны в Германии "регионами, где распространена мутация коронавируса". Пока что на дорогах нет заграждений. Однако, полицейские останавливают автомобили и проверяют у водителей цель поездки. Движение поездов и автобусов через границы также приостановлено, сообщает Deutsche Welle.

Через границу пропускают только лиц, работающих в медицинской сфере или на предприятиях "критической инфраструктуры", а также водителей грузовиков и тех, кто едет не похороны. У всех вышеперечисленных категорий должен быть при себе отрицательный тест на Covid-19.