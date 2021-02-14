В Африке объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Гвинея в воскресенье, 14 февраля, объявила о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом говорится в заявлении правительства.

"Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке. Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой", - говорится в заявлении.





По данным СМИ, такое решение приняли после того, как поступили результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Тесты подтвердили его наличие в крови трех умерших. Поступление четвертого теста ожидается позднее.





Первый случай Эбола был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На текущий день выявлены семь человек, которые могли заразиться. Все они присутствовали на похоронах медсестры. Один из инфицированных проживает в столице страны Конакри.





Всемирная организация здравоохранения уже объявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинеи.





Напомним, в 2013-2016 годах Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке. Тогда в этой части Африки умерли 11,3 тысяч человек, заболели более 28 тысяч. Хуже, чем в Гвинее, ситуация была только в соседних Сьерра-Леоне и Либерии. Власти последней уже объявили о закрытии границ с Гвинеей.





Отметим, ранее вспышку вируса Эбола зафиксировали в Демократической Республике Конго. Там были выявлены четверо инфицированных, двое из них умерли.



