Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.98
USD
28.00
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 февраля 21, 09:25
Дочь гениального Гейтса привилась от коронавируса. фото
Билл Гейтса Дженнифер Гейтс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дочь Билла Гейтса Дженнифер Гейтс привилась от коронавируса SARS-CoV-2.

24-летняя дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, которого демонизируют и обвиняют в "чипировании населения планеты" антивакцинаторы, привилась от коронавирусной болезни РНК-препаратом. Об этом она сообщила в Instagram, сыронизировав по поводу так называемых теорий заговора.

Читайте также: Билл Гейтс сделал еще 2 жутких предсказания для человечества

Дженнифер Гейтс получила дозу вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna потому, что учится и стажируется в Школе медицины Икана при медцентре Маунт-Синай в Нью-Йорке, то есть входит в группу риска, которую вакцинируют в первую очередь.

Она посмеялась над конспирологами, написав: "Жаль, но вакцина не имплантировала в мозг "чип" моего гениального отца. Если б только мРНК обладала такой силой!" – и поставила усмехающийся смайлик.

Гейтс, которая окончила Стэнфордский университет, а сейчас учится и работает в одном из старейших и наиболее уважаемых медцентров в мире, выразила благодарность ученым, медикам и всем, кто причастен к экстраординарно быстрой разработке вакцин.

Читайте также: Билл Гейтс предрекает грандиозную мировую катастрофу

"Мне посчастливилось получить первую дозу мРНК, чтобы научить мои клетки выработать защитный иммунный ответ на этот вирус. Как студент-медик и начинающий врач, я благодарна, что это обеспечит мне защиту, и призываю всех больше читать на эту тему и тщательно обдумывать это для себя и своих семей, когда вам дадут такую возможность", – пишет она.

Читайте также: Окончание пандемии спрогнозировал Билл Гейтс 
liga.net
Ещё по теме:
В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
Заявление Лукашенко опровергли и в Литве, и в Польше
Зеленский заявил о планах ввести онлайн-голосования
Билл Гейтс назвал изменения, которые ждут мир после пандемии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Землетрясение в Японии: на АЭС Фукусима-2 произошла авария
noimageВ Африке объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола
Лента новостей