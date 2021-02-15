Дочь гениального Гейтса привилась от коронавируса. фото

24-летняя дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, которого демонизируют и обвиняют в "чипировании населения планеты" антивакцинаторы, привилась от коронавирусной болезни РНК-препаратом. Об этом она сообщила в Instagram, сыронизировав по поводу так называемых теорий заговора.

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Дженнифер Гейтс получила дозу вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna потому, что учится и стажируется в Школе медицины Икана при медцентре Маунт-Синай в Нью-Йорке, то есть входит в группу риска, которую вакцинируют в первую очередь.

Она посмеялась над конспирологами, написав: "Жаль, но вакцина не имплантировала в мозг "чип" моего гениального отца. Если б только мРНК обладала такой силой!" – и поставила усмехающийся смайлик.

Гейтс, которая окончила Стэнфордский университет, а сейчас учится и работает в одном из старейших и наиболее уважаемых медцентров в мире, выразила благодарность ученым, медикам и всем, кто причастен к экстраординарно быстрой разработке вакцин.

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"Мне посчастливилось получить первую дозу мРНК, чтобы научить мои клетки выработать защитный иммунный ответ на этот вирус. Как студент-медик и начинающий врач, я благодарна, что это обеспечит мне защиту, и призываю всех больше читать на эту тему и тщательно обдумывать это для себя и своих семей, когда вам дадут такую возможность", – пишет она.



