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15 февраля 21, 17:20
В Польше назвали условия для перепродажи вакцины Украине
вакцина
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Украина получит вакцину из дополнительного пула, который был сразу запланирован Польшей свыше собственной потребности.

Польша еще никому не продавала свои вакцины от коронавируса COVID-19, однако получила запрос от Украины. Начало поставок препарата зависит от двух факторов. Об этом сообщило радио RMF24 со ссылкой на Минздрав Польши.

Так, начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу препарата. Также это связано с графиком поставок AstraZeneca в Евросоюз, который существенные изменения и сокращения.

В Европейской комиссии сказали RMF24, что для начала поставок COVID-вакцины "потребуется некоторое время".

Кроме того, в польском Минздраве заявили, что Украине отправят вакцину не из пула, предназначенного для прививки поляков и включенного в национальную программу иммунизации. Украина получит вакцину из дополнительного пула, который был сразу запланирован свыше потребности.

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине вакцину от коронавируса. Речь идет о 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Также Украина заключила соглашение о поставках из Индии 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax, которые произведены на мощностях Serum Institute. Накануне стало известно, что поставка этой партии вакцины задерживается.
Korrespondent
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