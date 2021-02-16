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16 февраля 21, 07:55
Эстония просит ЕС разработать эффективные санкции против РФ
Евросоюз,Эстония
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Парламент Эстонии призвал Европейский союз разработать эффективную политику санкций, которые вынудят Россию отказаться от агрессивной внешней политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили 3 человека, не голосовали - 28, воздержался 1 человек.

"Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", - говорится в документе.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ЕС начал разработку санкций против России за нарушение прав человека и ситуацию с Навальным.
censor.net.ua
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