Ночной запуск ракеты SpaceX: трансляция из Флориды

16 февраля в 05:59 по Киеву SpaceX должна запустить в космос 19-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт ракеты Falcon 9 состоится с площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

Ступень B1059 летала до этого в пяти мисcиях. Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в 633 км от места старта. Это покажут в прямом эфире. Морские корабли SpaceX также будут ловить створки обтекателя примерно в 700 км от места старта.

На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников.

СПРАВКА.

Высота Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.