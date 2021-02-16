ЮАР хочет вернуть Индии 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти ЮАР попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз. Об этом со ссылкой на источники пишет The Economic Times.

Газета сообщает, что просьба Минздрава страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в Южноафриканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.

Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.

СПРАВКА.

Комментария AstraZeneca и SII на эту информацию, как и властей ЮАР, пока нет.

Сейчас власти страны с 55 млн населения делают ставку на вакцинацию групп риска, в первую очередь медиков, вакциной от Johnson & Johnson.





Также ВОЗ призывает страны прививаться в том числе и этим препаратом в условиях глобального дефицита вакцин – независимо от того, какой вариант коронавируса распространен в регионе.



