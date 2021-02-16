Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.75
USD
27.90
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 февраля 21, 17:33
Билл Гейтс назвал главную проблему человечества
Гейтс.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Миллиардер и филантроп указал на важность климатической нейтральности и призвал развивать атомную энергетику.
Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что главной задачей человечества является достижение климатической нейтральности к 2050 году и возложил главную роль в сохранении климата на атомную энергетику. Об этом предприниматель рассказал 16 февраля в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.
 
"Это самая трудная проблема (климатическая нейтральность к 2050 году – ред.), которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физически экономика мира – цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство – всем этим секторам предстоит меняться", – отметил Гейтс.
 
Свести на нет негативное влияние на климат можно сократив объем парниковых газов в атмосфере. Основные выбросы связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.
 
По словам богатейшего человека в мире, солнечная и ветровая энергетика пока не способны полностью обеспечить человечество необходимой энергией. Эту функцию, а также сохранение климата сможет взять на себя только атомная энергетика.
 
"Деление ядра и термоядерный синтез – это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", – указал Гейтс.
 
Он также добавил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.
По данным ученых, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта).
 
Мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. По информации МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.
Korrespondent
Ещё по теме:
Литва вручила Беларуси ноту из-за инцидента на АЭС
Трамп подтолкнул Турцию к сближению с Россией
Украинские АЭС обещают модернизировать за 5 лет
Южно-Украинская АЭС запустила третий энергоблок
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ScanCell создает универсальную вакцину против коронавируса
noimageЮАР хочет вернуть Индии 1 млн доз вакцины AstraZeneca
noimageНочной запуск ракеты SpaceX: трансляция из Флориды
noimageЭстония просит ЕС разработать эффективные санкции против РФ
Лента новостей