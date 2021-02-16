Билл Гейтс назвал главную проблему человечества

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что главной задачей человечества является достижение климатической нейтральности к 2050 году и возложил главную роль в сохранении климата на атомную энергетику. Об этом предприниматель рассказал 16 февраля в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.

"Это самая трудная проблема (климатическая нейтральность к 2050 году – ред.), которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физически экономика мира – цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство – всем этим секторам предстоит меняться", – отметил Гейтс.

Свести на нет негативное влияние на климат можно сократив объем парниковых газов в атмосфере. Основные выбросы связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.

По словам богатейшего человека в мире, солнечная и ветровая энергетика пока не способны полностью обеспечить человечество необходимой энергией. Эту функцию, а также сохранение климата сможет взять на себя только атомная энергетика.

"Деление ядра и термоядерный синтез – это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", – указал Гейтс.

Он также добавил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.

По данным ученых, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта).

Мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. По информации МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.