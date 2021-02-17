Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.49
USD
27.81
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 февраля 21, 17:36
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на людях: фото
Ким Чен Ын
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ли Соль Джу – жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за год появилась на людях и развеяла беспокойные слухи о своем здоровье

Во вторник, 16 февраля, Ли Соль Джу – жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – впервые за год появилась на публике. Об этом сообщает BBC со ссылкой на госСМИ КНДР.

Как отмечается, Ли Соль Джу присоединилась к мужу на концерте в Художественном театре Мансудэ, посвященном дню рождения его покойного отца и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

В прошлом Ли часто сопровождала Кима на крупных мероприятиях, но с января 2020 года ее не видели.

Ее отсутствие породило беспокойство о ее здоровье, а также слухи о возможной беременности.

По данным разведки Южной Кореи, что Ли избегала появляться на публике из-за опасений по поводу COVID-19 и, возможно, проводила время со своими детьми.

Северная Корея официально не сообщала о случаях COVID-19, хотя эксперты считают, что это маловероятно.

На фотографиях в театре запечатлены улыбающиеся Ли и Ким, также зафиксировано отсутствие масок и мер социального дистанцирования.

Ли Соль Джу происходит из семьи высшего класса, где ее отец – профессор, а мать – акушер.

По сообщениям СМИ, Ли, которой 31 год, ранее была певицей в Unhasu Orchestra – элитной труппе, члены которой утверждаются правительством.

Как полагают, вышла замуж за Кима в 2009 году – брак был организован Ким Чен Иром после того, как он перенес инсульт в 2008 году.

По данным южнокорейской разведки, у пары трое детей.
liga.net
Ещё по теме:
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном
В КНДР запустят новейшую баллистическую ракету с подлодки
КНДР объявила о провале переговоров с США
Ким Чен Ын призвал своих лучших бойцов готовиться к войне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Поездки в ЕС по безвизу для украинцев будут еще не доступны
noimageРазведка Эстонии:РФ готовится к полномасштабной войне с НАТО
noimageВулкан Этна извергается на Сицилии. ФОТОрепортаж
Лента новостей