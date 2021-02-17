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17 февраля 21, 17:42
Разведка Эстонии:РФ готовится к полномасштабной войне с НАТО
НАТО
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Несмотря на пандемию коронавируса, Россия в прошлом году продолжила формирование новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии.

Отмечается, что в течение прошлого года в российской армии происходило широкое распространение коронавируса, которое скрывалось от общественности, и зараженные и умершие были в том числе среди высшего офицерского состава. Тем не менее, это не сказалось на общем развитии и существенных видах военного потенциала вооруженных сил восточного соседа Эстонии.

По оценке департамента, нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии - наращивать готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО.

"По-прежнему видно, что в этой сфере для России имеет первостепенное значение увеличение регионального перевеса сил с точки зрения как присутствия войск, так и модернизации и развертывания ракетного вооружения", - говорится в отчете.

В частности, в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счету дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 км.

Кроме того, в России идет реформа воздушно-десантных войск (ВДВ) с тем, чтобы подразделения ВДВ были в будущем способны выполнять задачи по всему спектру боевых действий - от локальных конфликтов до масштабной войны, ведущейся традиционными средствами.

До настоящего времени российские вооруженные силы считали своим краеугольным камнем превосходство в ракетных системах ближней и средней дальности и полное превосходство по тактическим ядерным боеголовкам, но после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российское оборонное руководство начало беспокоиться о сохранении этого превосходства.

"Россия пытается не допустить размещения американского ракетного вооружения в Европе и связанного с этим паритета сил. Российское руководство по-прежнему обеспокоено инфраструктурой американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе, поскольку, по мнению России, противоракетная оборона мешает ей угрожать НАТО ядерным нападением", - говорится в отчете.
censor.net.ua
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