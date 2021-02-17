Поездки в ЕС по безвизу для украинцев будут еще не доступны

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на виртуальной встрече в Facebook.

По ее словам, посольство Германии как минимум четыре раза сообщало об эпидемиологической ситуации в Украине - при этом последняя анкета об уровне заболеваемости "была достаточно положительной".

Она отметила, что ситуация с COVID-19 в Украине лучше, чем в Германии.

"Я боюсь, что это (запрет на въезд для украинцев в страны ЕС – ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации, мне кажется, будет помогать", – сказала Фельдгаузен.