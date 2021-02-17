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17 февраля 21, 17:53
Поездки в ЕС по безвизу для украинцев будут еще не доступны
Анка Фельдгузен
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Возможность беспрепятственного въезда граждан Украины в Европейский союз в рамках безвизового соглашения не будет доступна "еще несколько месяцев"

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на виртуальной встрече в Facebook.

По ее словам, посольство Германии как минимум четыре раза сообщало об эпидемиологической ситуации в Украине - при этом последняя анкета об уровне заболеваемости "была достаточно положительной".

Она отметила, что ситуация с COVID-19 в Украине лучше, чем в Германии. 

"Я боюсь, что это (запрет на въезд для украинцев в страны ЕС – ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации, мне кажется, будет помогать", – сказала Фельдгаузен.

Из-за пандемии коронавируса Евросоюз в марте 2020 года запретил въезд для ряда граждан из третьих стран. В их числе – Украина.
liga.net
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