В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, у них есть карта временного или постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованным, также будут прививать за счет бюджета страны ", - сообщилы в Минздраве Польши.

Прививки иностранцев, в том числе граждан Украины, будут проходить в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда будут вакцинироваться все граждане РП в возрасте от 18 лет, которые не были включены в график прививок на нулевом (медики), первом (пожилые люди, учителя , работники силовых структур) и втором (лица с хроническим заболеваниями, работники критических секторов экономики) этапах.

По состоянию на январь 2021 года, в более 530 тыс. граждан Украины в Польше есть государственная медицинская страховка (ZUS). По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, по состоянию на январь 2021 года у 244,2 тыс. граждан Украины есть карты временного и постоянного пребывания в РП.