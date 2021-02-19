Турция обеспокоена задержаниями активистов в Крыму

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обеспокоены рейдами и задержаниями, которые произошли в Крыму... Мы призываем прекратить подобную ​​практику против крымских татар, которые составляют неотъемлемую часть Крымского полуострова", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Турции также напомнило о неизменности позиции страны в отношении оккупации полуострова Россией.

"Турция не признает незаконной аннексии Крыма и продолжать поддерживать крымских татар", - говорится в документе.

Как сообщалось, утром 17 февраля во временно оккупированном Россией Крыму проходили массовые обыски в домовладениях активистов "Крымской солидарности". По данным уполномоченого Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, после обысков были задержаны активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство" Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. Им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической.

Позже стало известно, что суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных крымчан.