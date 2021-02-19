США расширили список санкций против Беларуси

Администрация Джо Байдена внесла в санкционный список против режима Александра Лукашенко еще 43 граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном в четверг, 18 февраля.

"Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации американского президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - указано в документе.

Как сообщается, под санкции попали чиновники высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также силовики, участвовавшие в задержаниях мирных протестующих.

Кроме того, в "черный" список внесены судьи и прокуроры, приговорившие участников акций к тюремному заключению, и руководство вузов, которое угрожало митингующим студентам отчислениями.

Как отметил Блинкен, в санкционном списке против белорусских властей уже числятся 66 человек. Это должностные лица высокого ранга в Минске и "российские и белорусские граждане, причастные к созданию препятствий работе независимых СМИ".

Напомним, предыдущий пакет ограничительных мер США, под которые попали 39 лиц, причастных "к подрыву демократии" в Беларуси, был принят в декабре - при президенте Дональде Трампе.

Тогда же в санкционный список американского Минфина были внесены ряд силовых структур и чиновников республики, которые, по данным ведомства, причастны к "мошенничеству на президентских выборах и последовавшему насильственному подавлению мирных протестов".