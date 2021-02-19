Минздрав обновил список "красной" зоны карантина

Covid-19 снова завоевывает новые территории на планете. В Минздраве на 20 позиций расширили список стран в список "красной" зоны карантина.
Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.
Всего список стран "красной" зоны насчитывает 71 государство. Однако 20 стран переместились из одного перечня в другой.
В "зеленую" зону перешли Демократическая республика Конго, Гвинея, Лесото, Есватини, Казахстан, Азербайджан, Греция, Исландия, Бангладеш, Мадагаскар Киргизия, Германия, , Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Эфиопия, Ямайка и Белиз.