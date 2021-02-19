Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.77
USD
27.83
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
19 февраля 21, 20:12
США утвердили часть помощи Украине по безопасности
США
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министры обороны Украины и США в телефонном разговоре обсудили сотрудничество в оборонной сфере.

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), сообщает Министерство обороны в пятницу, 19 февраля.

Как сообщается, министр обороны Украины Андрей Таран в ходе разговора с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы оборонной реформы и прогресса из ключевых направлений.

"Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместном участии в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО Решительная поддержка, многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море Морской охранник", - заявил Таран.

Стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Таран пригласил Остина посетить празднование 30-й годовщины Независимости Украины. 

Напомним, Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. 

Также в Украину должны прибыть американские катера Island.
Korrespondent
Ещё по теме:
Байден: Прошли дни, когда США уступали перед агрессией РФ
Сколько придется ждать окончательной победы над Covid
Ушел из жизни бывший госсекретарь США
Третью мировую начнут роботы. Новая гонка орудий
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Коронавирус все-таки был создан в лаборатории Уханя?
noimageМинздрав обновил список "красной" зоны карантина
noimageСША расширили список санкций против Беларуси
noimageТурция обеспокоена задержаниями активистов в Крыму
Лента новостей