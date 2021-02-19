США утвердили часть помощи Украине по безопасности

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), сообщает Министерство обороны в пятницу, 19 февраля.

Как сообщается, министр обороны Украины Андрей Таран в ходе разговора с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы оборонной реформы и прогресса из ключевых направлений.

"Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместном участии в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО Решительная поддержка, многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море Морской охранник", - заявил Таран.

Стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Таран пригласил Остина посетить празднование 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности.

Также в Украину должны прибыть американские катера Island.