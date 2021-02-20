Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.77
USD
27.83
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
19 февраля 21, 20:44
Из-за снежного шторма в США погибли 50 человек
снег
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Больше всего жертв в Техасе. Там миллионы домохозяйств находятся без электричества и не имеют доступа к чистой водопроводной питьевой воде.

В США из-за аномальных морозов и снегопадов погибли по меньшей мере 47 человек. Власти не исключают, что количество жертв в ближайшие дни может увеличиться, пишет The Washington Post.

Больше всего погибших в штате Техас, где непогода привела к массовому отключению электроэнергии. В регионе скончались 30 человек.

Власти штата опасаются, что подачу электричества вряд ли удастся восстановить к выходным. Техас лишился 40% своих генерирующих мощностей. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Без электроснабжения на сегодня остаются миллионы домохозяйств Техаса. У более 12 млн отсутствует постоянный доступ к чистой водопроводной питьевой воде.

До этого сообщалось, что в Техасе из-за морозов разрушаются жилые дома. В штате впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.

Также сообщалось, что в США из-за рекордных морозов значительно упала добыча нефти.
Korrespondent
Ещё по теме:
Синоптики предупредили о сюрпризе на Новый год 2021
Какие области Украины сегодня во власти плохой погоды
Идет сибирский антициклон с сильными морозами и снегопадами
В Испании возросло число жертв снежной бури
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
G7 назвали семь направлений реформ для Украины
noimageБайден заявил о необходимости защищать Украину
noimageСША утвердили часть помощи Украине по безопасности
noimageКоронавирус все-таки был создан в лаборатории Уханя?
noimageМинздрав обновил список "красной" зоны карантина
Лента новостей