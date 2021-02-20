Байден заявил о необходимости защищать Украину

Президент США Джо Байден заявил, что для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом он сказал в пятницу, 19 февраля, в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности сообщает Европейская правда.

Байден отметил, что Кремль пытается атаковать западные демократии и использует коррупцию как оружие, чтобы подрывать их институции.

"Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, он хочет подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США", - заявил Байден.

Он отметил также, что критическим вопросом для коллективной безопасности стали вмешательства России в компьютерные сети в США, по всей Европе и в мире.

Кроме того, Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты будут выполнять свои обязанности перед партнерами по НАТО, в том числе соблюдать статью 5, которая предусматривает защиту других членов альянса в случае нападения на них.

"Соединенные Штаты полностью привержены нашим союзникам по НАТО и я приветствую, что европейцы увеличивают расходы на оборону. Мы продолжим придерживаться статьи 5 (Договора НАТО, - ред.). Это гарантия. Нападение на одного - это нападение на всех", - сказал Байден.

При этом он отметил, что партнерство между США и Европой должно оставаться определяющим в ближайшем будущем.

"Америка - вернулась. Я говорю сейчас как президент Соединенных Штатов и я посылаю четкий сигнал миру - Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся. И мы будем идти вперед вместе", - добавил американский президент, подчеркнув, что США будут тесно работать с Евросоюзом, чтобы вместе отвечать на вызовы.

Напомним, сегодня также стало известно, что Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине.

Как сообщалось, Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности.