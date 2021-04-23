На юге России создали новую дивизию

В прошлом году на Юге России была создана еще одна мотострелковая дивизия. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 21 апреля.





Шойгу назвал создание дивизии главным из мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.





"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники", - сказал он.





Российский министр также объяснил, что наращивать боевые возможности войск Южного военного округа побуждает нестабильное положение дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.





"Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания", - добавил Шойгу.





Напомним, Минобороны РФ объявило о начале контрольной проверки войск две недели назад. Тогда сообщалось, что в течение месяца российская армия проведет более четырех тысяч учений по всей стране. Накануне в РФ заявили, что проверка войск закончится в течение двух недель.





Украинская разведка оценивает численность российских войск в аннексированном Крыму и у границ Украины в 90 тысяч военных.



