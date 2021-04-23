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21 апреля 21, 12:21
На юге России создали новую дивизию
министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Новая дивизия была создана в Южном военном округе России из-за нестабильности в странах Ближневосточного региона и Закавказья, говорит Шойгу.
В прошлом году на Юге России была создана еще одна мотострелковая дивизия. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 21 апреля.

Шойгу назвал создание дивизии главным из мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.

"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники", - сказал он.

Российский министр также объяснил, что наращивать боевые возможности войск Южного военного округа побуждает нестабильное положение дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.

"Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания", - добавил Шойгу.

Напомним, Минобороны РФ объявило о начале контрольной проверки войск две недели назад. Тогда сообщалось, что в течение месяца российская армия проведет более четырех тысяч учений по всей стране. Накануне в РФ заявили, что проверка войск закончится в течение двух недель.

Украинская разведка оценивает численность российских войск в аннексированном Крыму и у границ Украины в 90 тысяч военных.

Источник: https://korrespondent.net/
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