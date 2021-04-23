Чехия поставила ультиматум России

Если Россия немедленно не разрешит возвращение в Москву 20-ти депортированных ранее чешских дипломатов, Чехия сократит количество сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешского посольства в РФ. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек.

По словам Кулханека, он предупредил посла России Александра Змеевского, что если до полудня 22 апреля чешские дипломаты не смогут вернуться, то штат российских дипломатов в посольстве в Праге будет сокращен так, чтобы он соответствовал состоянию посольства Чехии в Москве – до пяти человек.

"Ответ России был несоразмерным и парализовал наше посольство. Сегодня я выразил протест против этой акции", – сказал Кулханек изданию Novinky.cz.

По словам главы чешского МИД, между ним, президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем существует договоренность об этой процедуре.

"Российско-чешские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию, и меня это не радует", – сказал Кулханек.

Спикер МИД России Мария Захарова ответила, что предлагает "Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО" и заявила, что завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД РФ, передает ТАСС.









18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.