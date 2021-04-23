Байден может официально признать геноцид армян - WSJ

Послезавтра, в День памяти жертв геноцида армян, президент США Джо Байден намерен признать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начала ХХ века. Об этом пишет в среду, 21 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.





При этом издание подчеркивает, что окончательного решения главы государства пока нет, что свидетельствует о том, по данным газеты, что Байден может ограничиться формальным заявлением, а не официальным признанием геноцида.

Отмечается, что такой шаг американского лидера значительно бы ухудшил отношения Вашингтона и Анкары. Как информирует WSJ, в турецком посольстве в США пока не прокомментировали ее сведения.





Около 0,6-1,5 миллиона армян погибли в 1915 году в Османской империи в результате депортации и систематических убийств. Турция признает факт массовой гибели армян, но выступает против использования понятия "геноцид". Предыдущие президенты США избегали этого термина.



