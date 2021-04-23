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22 апреля 21, 12:00
Саммит НАТО обсудит агрессивные действия России
Саммит НАТО
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В последний раз лидеры НАТО собирались на саммит еще до пандемии в 2019 году. Новая встреча состоится 14 июня.
В НАТО определились с датой следующего саммита Альянса - он состоится 14 июня в штаб-квартире в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга в четверг, 22 апреля.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия", - говорится в заявлении.

Отмечается, что главы государств и правительств НАТО обсудят на саммите, в частности, "агрессивные действия России", угрозу терроризма, кибератаки, климатические изменения и усиление Китая.

"Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая", - указал Столтенберг.

В последний раз лидеры НАТО собирались на саммит еще в 2019 году.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждал вопрос о ПДЧ для Украины, который могут обсудить на саммите в июне.

Источник: https://korrespondent.net/
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