В РФ заявили о возвращении "эпохи холодной войны"

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает РИА Новости.





"За последние годы отношений России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Медведев.





По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту".





Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".





"Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", - указал Медведев.





Напомним, в США заявили, что "видели сообщения о намерении России вывести войска с украинской границы, но Вашингтон ждет действий".



