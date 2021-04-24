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24 апреля 21, 12:36
Пентагон отреагировал на отвод войск РФ
Джон Кирби
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В американском Минобороны считают, что еще не время оценивать действия Москвы у границы с Украиной.
В оборонном ведомстве США проинформированы о начале отвода российских войск от границы с Украиной, однако рано судить о таком шаге РФ. Об этом заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, 23 апреля.

"Мы видели комментарии российской стороны о завершении учений, о том, что они собираются отвести войска. Пока слишком рано говорить с какой-либо конкретикой о том, как мы это оцениваем", - сказал он.

Также Кирби подчеркнул, что позиция ведомства неизменна - Россия должна прекратить провокации в отношении Украины и уважать ее территориальную целостность.

Напомним, в четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил об окончании проверки боеготовности войск. Задействованные в учениях на юге России войска должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая. Накануне начался процесс передислокации.

Источник: https://korrespondent.net/
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