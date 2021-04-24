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24 апреля 21, 12:39
Лидеры ЕС проведут очный саммит в мае
ЕС
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На переговорах стороны намерены обсудить такие вопросы, как коронакризис, борьба с изменениями климата и отношения с Россией.
Лидеры стран-членов Европейского Союза соберутся на саммит 25 мая, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя сообщества.

На фоне пандемии коронавируса последние встречи ЕС проходили в виртуальном формате, однако в этот раз лидеры стран встретятся вживую.
"Официальные лица выразили разочарование в связи с тем, что процесс принятия решений замедляется на видеовстречах на высшем уровне, когда лидеры не могут собираться небольшими группами в кулуарах, и существуют проблемы с конфиденциальностью", - объяснили такое решение организаторов в издании.

Отмечается, что на переговорах стороны намерены обсудить такие вопросы, как коронакризис, борьба с изменениями климата и отношения с Россией, в частности наращивание ею войск у украинской границы и дипломатические скандалы.

Напомним, с 3 по 5 мая также в очном формате в Лондоне пройдет саммит глав МИД стран Большой семерки (G7). Его участники обсудят, в частности, обеспечение равного доступа к вакцинам против коронавируса, финансирование мер, направленных на борьбу с изменением климата, и другое.

Источник: https://korrespondent.net/
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