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25 апреля 21, 12:45
Посла США вызвали в МИД Турции из-за слов Байдена
МИД Турции
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В МИДе отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно исправить.
Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно его сведениям, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".

"После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

Ранее президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры и обсудили совместные шаги двух стран на фоне заявления главы США Джо Байдена по геноциду армян.

Источник: https://korrespondent.net/
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