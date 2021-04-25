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25 апреля 21, 12:49
Индонезия объявила о гибели подлодки с экипажем
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Индонезийский народ скорбит, в связи с гибелью "патриотов, охранявших суверенитет страны", заявил глава государства.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о гибели подводной лодки Nanggala​​​​​​, на борту которой находился экипаж из 53 военнослужащих. Об этом говорится в специальном видеообращении главы государства 25 апреля.

Командование ВМС доложило ему, что судно затонуло в Балийском море, отметил президент. Он пообещал приложить максимум усилий для поисков подлодки.

Индонезийский народ скорбит, в связи с гибелью "патриотов, охранявших суверенитет страны", сказал Видодо, назвав произошедшее трагедией.

Nanggala могла треснуть. Такую вероятную причину катастрофы назвал начальник штаба ВМФ страны адмирал Юдо Маргоно. 

Источник: https://korrespondent.net/
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