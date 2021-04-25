Индонезия объявила о гибели подлодки с экипажем

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о гибели подводной лодки Nanggala​​​​​​, на борту которой находился экипаж из 53 военнослужащих. Об этом говорится в специальном видеообращении главы государства 25 апреля.





Командование ВМС доложило ему, что судно затонуло в Балийском море, отметил президент. Он пообещал приложить максимум усилий для поисков подлодки.





Индонезийский народ скорбит, в связи с гибелью "патриотов, охранявших суверенитет страны", сказал Видодо, назвав произошедшее трагедией.





Nanggala могла треснуть. Такую вероятную причину катастрофы назвал начальник штаба ВМФ страны адмирал Юдо Маргоно.



