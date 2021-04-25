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25 апреля 21, 12:53
Отвод войск России Швеция назвала дымовой завесой
Петер Хультквист
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Москва оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав, заявил шведский министр обороны.
Заявленный отвод российских войск от границы Украины и возвращение в пункты постоянной дислокации является дымовой завесой, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире телеканала SVT.

Россия оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав, подчеркнул министр.

"Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий", - отметил министр.

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Он добавил, что российские власти могут "повышать и понижать уровень напряженности" в регионе в зависимости от своих интересов.

Хультквист также обвинил Москву в эскалации конфликта на востоке Украины и создании "чрезвычайно напряженной ситуации".

Источник: https://korrespondent.net/
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