Взрывы в Чехии были частью операции России против Украины

Взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции Главного разведывательного управления России, направленной на подрыв возможностей Украины по приобретению оружия и боеприпасов. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.
Сообщается, что компания торговца оружием Эмилиана Гебрева EMCO сыграла решающую роль в повышении обороноспособности Украины в 2014 году.
EMCO была одной из двух компаний Евросоюза, которые специализировались на производстве новейших боеприпасов, совместимых с оружием советских времен, особенно крупнокалиберным (от 120 до 152 мм), говорят журналисты.
Как отмечает один из их источников, в 2014 году в ЕС было только два завода-производителя, которые производили подобные боеприпасы, и "другая компания находилась под эффективным контролем России" – EMCO оставалась единственным возможным поставщиком боеприпасов для украинской армии за рубежом.
Важность EMCO "как решающего фактора для нужд обороны Украины" во время войны с Россией поясняет вероятную заинтересованность ГРУ во взрыве запасов компании, а также покушении на жизнь Гебрева.
Журналисты также полагают, что ГРУ могло ставить за цель подрыв не только боеприпасов EMCO, а всех запасов, хранящихся во Врбетице. Это поясняют тем, что Россия могла использовать такой шаг в качестве превентивной меры против торговцев оружием из ЕС, экспортирующих оружие в Украину.
"Это правдоподобная гипотеза, учитывая, что Чехия и Болгария экспортировали боеприпасы в Украину", – говорят в Bellingcat, отмечая, что у других компаний на складе во Врбетице хранились точно так же боеприпасы, как у ЕМСО.
Кроме того, журналисты обратили внимание, что российские шпионы улетели через день после того, как получили отказ от ЕМСО обсуждать продажу снарядов.
"Отказ EMCO участвовать в обсуждении продажи мог спровоцировать (очевидно, неверный) вывод ГРУ о том, что эти запасы уже были предварительно выставлены на продажу Украине", – говорят расследователи.17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.