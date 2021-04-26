Взрывы в Чехии были частью операции России против Украины

Взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции Главного разведывательного управления России, направленной на подрыв возможностей Украины по приобретению оружия и боеприпасов. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Сообщается, что компания торговца оружием Эмилиана Гебрева EMCO сыграла решающую роль в повышении обороноспособности Украины в 2014 году.

EMCO была одной из двух компаний Евросоюза, которые специализировались на производстве новейших боеприпасов, совместимых с оружием советских времен, особенно крупнокалиберным (от 120 до 152 мм), говорят журналисты.

Как отмечает один из их источников, в 2014 году в ЕС было только два завода-производителя, которые производили подобные боеприпасы, и "другая компания находилась под эффективным контролем России" – EMCO оставалась единственным возможным поставщиком боеприпасов для украинской армии за рубежом.

Важность EMCO "как решающего фактора для нужд обороны Украины" во время войны с Россией поясняет вероятную заинтересованность ГРУ во взрыве запасов компании, а также покушении на жизнь Гебрева.

Журналисты также полагают, что ГРУ могло ставить за цель подрыв не только боеприпасов EMCO, а всех запасов, хранящихся во Врбетице. Это поясняют тем, что Россия могла использовать такой шаг в качестве превентивной меры против торговцев оружием из ЕС, экспортирующих оружие в Украину.

"Это правдоподобная гипотеза, учитывая, что Чехия и Болгария экспортировали боеприпасы в Украину", – говорят в Bellingcat, отмечая, что у других компаний на складе во Врбетице хранились точно так же боеприпасы, как у ЕМСО.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что российские шпионы улетели через день после того, как получили отказ от ЕМСО обсуждать продажу снарядов.

"Отказ EMCO участвовать в обсуждении продажи мог спровоцировать (очевидно, неверный) вывод ГРУ о том, что эти запасы уже были предварительно выставлены на продажу Украине", – говорят расследователи.





20 марта Bellingcat опубликовали расследование, в котором рассказали, как группа российских шпионов под прикрытием попала на территорию ЕС и, вероятно, организовала взрыв на складах во Врбетице.





Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицал, однако вчера стало известно, что Гебрев признал, что запасы оружия его компании, предназначенные для поставок в Украину, хранились на взорванных складах.



