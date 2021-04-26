НАТО провел авиаразведку возле Крыма и Донбасса

Два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США и разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании провели разведку возле Крыма и вылетели на Донбасс. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24 в понедельник, 26 апреля.

По состоянию на 14:40 самолет британских ВВС вылетел по направлению к точке вылета - Великобритании, а RQ-4 двигались вглубь Украины. RQ-4 под номером GINGR68 вылетел предположительно из территории Израиля, другой беспилотник ВВС США под номером FORTE10, вероятно, вылетел с авиабазы НАТО в Сигонелле, Италия.













Позже американские БПЛА вылетели в сторону Донецкой и Луганской областей, один из них на некоторое время пропал с радаров, находясь в Херсонской области, но затем он появился уже в районе Старобельска Луганской области.

Оба RQ-4 Global Hawk ВВС США по состоянию на 16:00 летят в обратном от востока Украины направлении.