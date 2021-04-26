Снайпер и взрыв. Сценарии "покушения" на Лукашенко

Александр Лукашенко продолжает рассказывать, что его хотели убить и только доблестные сотрудники спецслужб предотвратили кровавое побоище. Теперь Батька уже даже несколько сценариев “заговорщиков” озвучил. Сами же они покорно признают свою вину под телекамеры.

Корреспондент.net собрал новую серию блокбастера “покушение на Лукашенко”.

Три плана

Первоначально, по словам Лукашенко, “заговорщики” планировали убить его во время парада в честь Дня Победы 9 мая. Правда, он не уточнил, какого именно года. Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как “представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно”. Почему сложно? Лукашенко объяснять не стал.

Отказавшись от этого плана, продолжил Батька, участники “заговора” решили обстрелять его кортеж из гранатометов. Причем, по его словам, гранатометы закупили и привезли в Беларусь. Однако, сказал Лукашенко, кортеж ездит на высокой скорости, и вероятность попасть в автомобиль в таких условиях очень мала.

По третьему сценарию, вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. На уничтожение резиденции вместе с главой государства кем-то якобы выделялось 10 миллионов долларов, а на снайпера — один миллион, заявил Лукашенко, не став уточнять детали плана. Кем именно выделялись деньги тоже не понятно.

Был свой человек

При этом Лукашенко проговорился, что среди так называемых “заговорщиков” был подсадной представитель спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. “Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию”, — заявил Лукашенко.

С помощью армии, по словам Батьки, участники “заговора” собирались блокировать Минск. В этом случае, считает он, произошли бы столкновения между находящимися в городе силами ОМОНа, внутренних войск, МВД и КГБ, и началась бы “самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна”.

Также, по словам Лукашенко, “заговорщики” собирались отключить энергосистему Минска.

Все ради России

Все это “заговорщики”, заявил Лукашенко, собирались сделать для того, чтобы “на сутки прийти к власти”, а затем “попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска”.

“Это был трамплин — я вам всегда говорил — для нападения на Россию. Это был первый шаг”, — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, это далеко не все подробности готовившегося заговора, “еще цветочки”, — сказал он, добавив, что некоторые другие детали будут раскрыты в фильме-расследовании, который готовит телеканал ОНТ.

Уже признаются

Все тот же белорусский государственный телеканал ОНТ уже показал признания троих задержанных по делу о подготовке "вооруженного мятежа" в Беларуси. Речь идет о филологе и политологе Александре Федуте, адвокате Юрии Зенковиче, а также лидере оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григории Костусёве. Фрагмент из эфира ОНТ включает в себя видеовставки продолжительностью не более двух секунд, на одной из которых Зенкович говорит: "Я признаю себя виновным", Костусёв: "Признаю свою вину", а Федута: "Я признаю себя виновным в участии в заговоре".

Зачем это все

Дело о попытке государственного переворота в Беларуси - довольно банальная спецоперация по вовлечению оппозиционеров в фиктивный заговор, считает политический аналитик агентства Sense Analytics Артем Шрайбман. По его словам, к таким методам много раз прибегали советские спецслужбы: "Создается якобы существующий заговор во властных структурах. Потом в этом убеждают настоящих оппозиционеров, которые верят в то, что они вот-вот смогут поучаствовать в реальном перевороте. В итоге оказывается, что со стороны властей все "заговорщики" были подставными, а оппозиционеров просто арестовывают за участие в попытке госпереворота".

"Людей сознательно ввели в эту игру, и из-за своей некомпетентности они всему поверили. В авторитарных странах власть никогда не меняется через выборы - всегда либо революция, либо военные перевороты, и Лукашенко это прекрасно знает. Видимо, пользуясь этой ситуацией, КГБ Беларуси решил вовлечь оппозицию в эти действия и показать, что она готовила мятеж. При этом оппозиция не имеет никаких ресурсов для подобных действий", - уверен белорусский политолог Дмитрий Болкунец.