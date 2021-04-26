Макрон и Путин обсудили Украину

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в состоявшемся телефонном разговоре обсудили Украину, в частности, эскалацию на Донбассе, пишет ТАСС.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин заострил внимание на "провокационных действиях Киева", который якобы целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

В Кремле также настаивают на том, чтобы Украина "налаживала прямой диалог с Донецком и Луганском и по правовому оформлению особого статуса Донбасса".

Глава Франции в свою очередь рассказал о недавно прошедших в Париже переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо Украины стороны обсуждали и конфликт Чехии и России. Путин обвинения Праги назвал абсурдными.

Также Макрон и Путин обговорили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавируса. В разговоре речь шла и об оппозиционере Алексее Навальном.

Напомним, ранее об Украине говорили президент США Джо Байден и Владимир Путин. Глава Белого дома подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ситуацию в нашей стране также обсуждали канцлер ФРГ Ангела Меркель и Байден. Они были солидарны в том, что РФ следует свернуть наращивание военного присутствия.

