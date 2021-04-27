В РФ отреагировали на отказ Бразилии от Спутника V

Россия предлагает Бразилии предоставить дополнительные данные о вакцине от коронавируса Спутник V для разрешения ее использования в стране. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отказ бразильского регулятора разрешить использование препарата.





"Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", - сказал Песков.





По его словам, данных об эффективности российской вакцины уже предостаточно. "Опыт уже очень большой. Уже образовалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная", - говорит представитель Кремля.





Он заявил, что на производстве вакцины "работают в авральном режиме", поскольку на нее большой спрос.





"И те, кто имеет отношение к зарубежным контактам, тоже в авральном режиме, чтобы это производство также наладить за границей", - сказал Песков.





Стоит отметить, что с декабря прошлого года две дозы вакцины от коронавируса в России получили 7,7 млн человек.





Тем временем стало известно, что применение Спутника V одобрили в Бангладеш.



