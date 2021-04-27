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27 апреля 21, 14:47
В РФ отреагировали на отказ Бразилии от Спутника V
вакцина
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Накануне бразильский регулятор не дал разрешение на импорт и использование российской вакцины.
Россия предлагает Бразилии предоставить дополнительные данные о вакцине от коронавируса Спутник V для разрешения ее использования в стране. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отказ бразильского регулятора разрешить использование препарата.

"Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", - сказал Песков.

По его словам, данных об эффективности российской вакцины уже предостаточно. "Опыт уже очень большой. Уже образовалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная", - говорит представитель Кремля.

Он заявил, что на производстве вакцины "работают в авральном режиме", поскольку на нее большой спрос.

"И те, кто имеет отношение к зарубежным контактам, тоже в авральном режиме, чтобы это производство также наладить за границей", - сказал Песков.

Стоит отметить, что с декабря прошлого года две дозы вакцины от коронавируса в России получили 7,7 млн человек.

Тем временем стало известно, что применение Спутника V одобрили в Бангладеш.

Источник: https://korrespondent.net/
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