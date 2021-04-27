Турция ввела полный локдаун. Что ждет туристов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране локдаун из-за пандемии коронавируса. "Полная изоляция" продлится с 29 апреля до 17 мая. Две недели назад в Турции уже усиливали карантинные ограничения, но они не отразились на статистике заболеваемости. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Для туристов сделали исключение





Жителям Турции придется оставаться дома, за исключением выходов за необходимыми покупками и получения срочной медицинской помощи, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля.





Междугородние поездки потребуют официального разрешения, школы закроются и перенесут уроки в онлайн, а на общественном транспорте будет введено строгое ограничение пропускной способности, сообщил он.





"В то время когда Европа вступает в фазу повторного открытия, нам нужно быстро сократить количество заражений до менее чем пять тысяч, чтобы не остаться позади. В противном случае мы неизбежно столкнемся с большими издержками во всех областях, от туризма до торговли и образования", - цитирует Эрдогана Reuters.





Для того чтобы после Рамадана ситуация улучшилась в Турции c 29 апреля по 17 мая будут тействовать следующие ограничения:





необходимо разрешение на передвижение между регионами

обучение в школах переходит в онлайн, закрываются детские сады

заполняемость общественного транспорта не может превышать 50 процентов

большая часть учреждений, за исключением тех, которые внесет в особый список МВД, закрыта





Эти ограничения дополняют те, которые были введены 14 апреля в преддверии священного месяца мусульман Рамадана на фоне рекордной заболеваемости: около 60 тысяч новых зараженных в сутки.





Согласно статистике, Турция занимает первое место в Европе по темпам распространения эпидемии коронавируса. В мировом антирейтинге Турция на четвертом месте.





Лица младше 18 и старше 65 лет не могут пользоваться общественным транспортом. С 19:00 до 05:00 действует комендантский час. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос. во время локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу.





Излюбленная среди украинских туристов страна планировала в апреле открыть сезон. 27 апреля в министерстве внутренних дел Турции сообщили, что комендантский час не распространяется на туристов.





Туристы в Турции также смогут пользоваться общественным транспортом и посещать любые магазины вне зависимости от того, насколько далеко они находятся от отелей.





Эти исключения распространяется только на иностранцев, которые находятся в стране с туристическими целями недолгое время. При этом иностранцы, которые имеют вид на жительство в Турции или находятся под временной международной защитой, подпадают под действие ограничений.





Местные СМИ сообщают, что в некоторых туристических районах страны отмечаются случаи злоупотребления новыми правилами со стороны местных граждан и иностранцев с видом на жительство.





Как пишет издание Cumhuriyet, силы полиции вынуждены выставлять все больше патрулей на улицах городов и осуществлять проверки среди тех, кто находится на улице в период действия комендантского часа.





По информации полиции, в прошлые выходные за нарушение комендантского часа было оштрафовано более десяти иностранцев с видом на жительство и трое граждан Турции, которые пытались сойти за иностранных туристов.





До введения более жесткого локдауна карантинные меры также не распространялись на туристов в Турции. Они могли свободно ездить в транспорте и посещать музеи. На вынос работали все кафе и рестораны.





Чтобы попасть в Турцию, необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну, переведенная на английский язык. Детям младше шести лет тест делать не нужно.





Также потребуется страховой полис на COVID-19, который можно купить онлайн или у туроператора.





Летом прошлого года в Турции стала действовать Программа сертификации безопасного туризма. Она предусматривает ряд мер для различных сфер (отели, транспорт, культурные учреждения) для безопасности туристов и сотрудников.





Программа включает контроль государства за соблюдением общих правил во время пандемии - ношение масок, социальную дистанцию, дезинфекцию помещений и так далее.





А в последнее время сотрудникам гостиниц предоставили приоритетное положение в рамках государственной программы вакцинации.





По данным Университета Джонса Хопкинса, там уже подтвердили более 4,6 миллиона случаев COVID-19. Из них почти 39 тысяч человек умерли.





Массовая вакцинация против коронавируса в Турции началась с 14 января. По данным Bloomberg, 15,9 процента населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины, а 9,6 процента завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы.



