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27 апреля 21, 20:06
Для украинской армии США передали помощи на $8 млн. ФОТО
помощь армии
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По сообщению посольства США Вооруженным силам Украины предоставлена новая помощь по безопасности на сумму почти $8 млн.
По сообщению посольства США Вооруженным силам Украины предоставлена новая помощь по безопасности на сумму почти $8 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долларов для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ отметили: "В рамках реализации предоставления помощи по безопасности от правительства Соединенных Штатов Америки в Украину прибыли очередные грузы международной технической помощи для нужд Вооруженных Сил Украины. С 2014 году Украина получила безопасности помощи от США на общую сумму более 2 миллиардов долларов".
censor.net.ua
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