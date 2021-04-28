Time представил список 100 самых влиятельных компаний

Журнал Time, который последние 22 года публикует рейтинг самых влиятельных людей мира, впервые составил список 100 самых влиятельных компаний. Рейтинг опубликован во вторник на сайте журнала.

В редакции объяснили, что перечень формировали в зависимости от того, "какие компании определяют будущее".

Этот вопрос лежит в основе первого списка 100 самых влиятельных компаний по версии Time. В результате мы получили разноплановый список из 100 компаний, начиная с технологических стартапов, которые разрабатывают передовые методы перехода на криптовалюты, переосмысливая будущее денег, и заканчивая фармацевтическими титанами, которые создают вакцины завтрашнего и сегодняшнего дня.

В ТОП-100 ожидаемо вошли ведущие социальные сети Facebook и Twitter, технологические корпорации Apple, Google, Microsoft и Amazon, фармацевтические компании Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и BioNTech, стриминговые сервисы TikTok, Zoom и Clubhouse.

Журнал включил в перечень китайские Alibaba и Huawei, японскую Sony Group, южнокорейскую Samsung, американский стриминговый видеосервис Netflix, шведскую музыкальную платформу Spotify, киностудию Disney и технологические компании Tesla и SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.

Вместе с ними в рейтинг включены компании, работающие в сферах энергетики, финансов, логистики (Maersk), розничных продаж (Walmart), производители игрушек (Mattel), мебели, спортивного инвентаря и множество других.

В список попали, в частности, бренд нижнего белья певицы Рианны Savage X Fenty, производитель растительного мяса Beyond Meat, спортивное приложение Strava, криптовалютная биржа Coinbase, краудфандинговая платформа GoFundMe и биржевой брокер Robinhood.

Напомним, что ранее журнал Time назвал "Спортсмена года".