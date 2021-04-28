Госдеп назвал условие сотрудничества с Россией

США и Россия смогут сотрудничать, если Москва не будет обострять двусторонние отношения. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. сообщается на сайте ведомства.





"Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения. Но это, в конце концов, зависит от Путина. Если его подобное поведение продолжится, мы будем противостоять ему и отвечать на него", - сказал Блинкен.





Он добавил, что если президент РФ откажется от эскалации, то США и Россия смогли бы работать вместе в некоторых сферах общих интересов, "например, в области стратегической стабильности".





В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости признал, что Россия предпочла бы вернуться к нормальным отношениям с США.





"И в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Я упоминал об этом Блинкену", - рассказал он.





По мнению Лаврова, очевидным шагом для нормальной работы должно стать обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента арестовал российскую собственность и выдворил российских дипломатов.





По его словам, администрация Байдена пока продолжает линию на ухудшение отношений.





Лавров заявил, что США должны прекратить действовать с позиции суверена и осознать бесперспективность любых попыток возрождать однополярный мир.



