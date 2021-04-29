Тревожные новости о последнем заседании ТКГ в Минске

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы не удалось договориться про пасхальное перемирие на Донбассе на время праздников.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Закончилось заседание ТКГ. …Все стороны российско-украинские, ОБСЕ согласились, что нужно устанавливать пасхальное перемирие. И мы его пытались установить 6 часов подряд. Мы не согласовали", - сказал он, отметив, что загвоздка случилась на этапе согласования окончательного текста заявления.

Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще есть, - сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш. По словам Гармаша, во время заседания к работе подключились глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. В Telegram-канале украинской делегации ТКГ сообщили, что основной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников. Как рассказал Гармаш, после пятичасовых переговоров Украина и Россия, представившие свои варианты документа о соблюдении режима прекращении огня, согласовали компромиссное решение. Но представитель ОРДЛО со стороны Москвы Наталья Никанорова (фактически, представитель террористов) заблокировала принятие документа, заявив, что его должны подписывать Украина и террористы. В Telegram-канале украинской делегации ТКГ написали, что стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия", а также согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. "Есть шанс установить "пасхальное перемирие", – процитировали в TG главу украинской делегации Леонида Кравчука. Консультации продолжаются, резюмировали в пресс-службе украинской делегации.

В свою очередь, российская сторона обвинила в провале договоренности по пасхальному перемирию Украину. По словам представителя России в ТКГ Борис Грызлов, якобы вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на "выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта".





Напомним: 31 марта 2021 года Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.

7 апреля на экстренном заседании ТКГ все стороны переговоров согласились с необходимостью возвращения к соблюдению режима прекращения огня, но совместное заявление подписать не удалось из-за позиции России и подконтрольных ей боевиков ОРДЛО.

14 апреля на заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил меры по улучшению механизма соблюдения прекращения огня.

19 апреля прошла встреча советников глав государств нормандской четверки – речь шла о кластерах и обеспечении соблюдения режима прекращения огня.

20 апреля в украинской делегации в ТКГ заявили о существенном продвижении в переговорах о перемирии.



