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29 апреля 21, 12:44
Байден нашел главную угрозу США внутри страны
Джо Байден
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Американская разведка сочла главной угрозой США сторонников теории "белого превосходства".
Президент США Джо Байден во время к Конгрессу назвал главной угрозой стране сторонников теории "белого превосходства". Такие данные, по его словам, он получил от разведки, пишет Интерфакс.

"Мы все видели колено несправедливости на шее Черной Америки", - напомнил он о смерти Джорджа Флойда.

Байден призвал "восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат", и "искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия". Он также обратился к законодателям с просьбой работать вместе над полицейской реформой.

Также Байден упомянул внешние угрозы - Иран и КНДР.

"Что касается ядерных программ Ирана и Северной Кореи, которые представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности, мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран, посредством дипломатии и твердого сдерживания", - заявил президент США.

Также, по словам Байдена, он предупредил председателя Китая Си Цзиньпина, что США продолжат наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, "но не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта". 

Говоря об отношениях с Россией, Байден заявил, что не настроен на эскалацию.

"Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", - сказал он.

По словам президента США, он ответил "прямо и пропорционально" на "вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес". "Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах", - заявил Байден.

Источник: https://korrespondent.net/
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