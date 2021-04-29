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29 апреля 21, 12:50
Названо число задействованных в учениях военных РФ
военные
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Россия задействовала более 300 тысяч военных во время весенней переброски войск. К 1 мая они должны вернуться на базы.
В рамках апрельских учений в России приняли участие более 300 тысяч военных и 35 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

"Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации", - уточнил Герасимов.

По его словам, целью контрольной проверки была оценка реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способность решать поставленные задачи в военное и мирное время. Герасимов подчеркнул, что "все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам".

Также глава Генштаба РФ сообщил, что возвращение войск в пункты постоянной дислокации должно быть завершено строго согласно ранее установленному графику. Ранее сообщалось, что российские войска должны вернуться на базы к 1 мая.

Источник: https://korrespondent.net/
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