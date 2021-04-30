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30 апреля 21, 00:24
Что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана
война
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Все подробности внезапно вспыхнувшего конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана

В среду, 28 апреля, на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла потасовка со стрельбой из-за водораспределительного пункта "Головной". Первоначально сообщалось, что огнестрельные ранения получили от 7 до 10 человек, которых тут же госпитализировали в больницу.

После перестрелки обе стороны начали стягивать  военную технику к границе. К этому моменту уже было известно о 20 пострадавших в результате конфликта. Также были эвакуированы сотни жителей населенных пунктов, расположенных у границы двух стран.

Позже напряжение стало нарастать с еще большей силой - армия Таджикистана уничтожила киргизскую погранзаставу "Достук". В то же время киргизский спецназ погранвойск захватил заставу в соседнем Таджикистане. Стало известно как минимум об одном убитом, также появилось число эвакуированных – 850 человек.

Поздним вечером в четверг, 29 апреля, Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь.

"В результате переговоров между министрами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20.00 и отводе военных сил на места прежней дислокации",- говорится в сообщении кыргызстанского МИДа.

Также власти Кыргызстана заявили, что среди погибших с их стороны есть военнослужащий.  Он скончался в Баткенской областной больнице. Еще двое погибших — местные жители, в том числе 13-летняя девочка.

Что касается Таджикистана, то местные власти насчитали троих погибших и  31 пострадавшего. Уточняется, что среди пострадавших - глава города Баховаддин Баходурзода. Он получил огнестрельное ранение. Его состояние оценивается как стабильное.
telegraf.com.ua
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