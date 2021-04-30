Что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана

В среду, 28 апреля, на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла потасовка со стрельбой из-за водораспределительного пункта "Головной". Первоначально сообщалось, что огнестрельные ранения получили от 7 до 10 человек, которых тут же госпитализировали в больницу.
После перестрелки обе стороны начали стягивать военную технику к границе. К этому моменту уже было известно о 20 пострадавших в результате конфликта. Также были эвакуированы сотни жителей населенных пунктов, расположенных у границы двух стран.
Позже напряжение стало нарастать с еще большей силой - армия Таджикистана уничтожила киргизскую погранзаставу "Достук". В то же время киргизский спецназ погранвойск захватил заставу в соседнем Таджикистане. Стало известно как минимум об одном убитом, также появилось число эвакуированных – 850 человек.