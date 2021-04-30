"Индийский" штамм COVID выявили еще в трех странах

Случаи заражения "индийским" вариантом коронавируса зафиксированы в Румынии, Израиле и Франции. Соответствующие данные обнародованы в четверг, 29 апреля.





Как информирует агентство Reuters со ссылкой на Минздрав Румынии, в стране впервые заражение новым штаммом COVID-19 подтверждено у 26-летнего пациента, который прибыл в Румынию около месяца назад. В связи с этим власти отслеживает вспышку коронавируса среди строителей, недавно прибывших из Индии.





Отмечается, что у инфицированного были легкие симптомы болезни.

Также один случай заражения "индийским" вариантом инфекции выявлен в департаменте Ло и Гарона на юго-западе Франции, сообщил телеканал BFM.





Носителем более заразного типа COVID-19 оказался француз, который прибыл в страну из Индии. Руководство региона обязало путешественника самоизолироваться и инициировало масштабную проверку среди людей, с которыми он контактировал.





В свою очередь в Минздраве Израиля заявили о 41 случае "индийского" штамма коронавируса в стране, пишет издание Haaretz. При этом четверо инфицированных были вакцинированы от инфекции.





По информации МОЗ, 24 зараженных новым штаммом недавно вернулись из-за границы, другие 17 заболели внутри страны.





Ранее "индийский" штамм коронавируса выявили в Китае. Несмотря на это, власти КНР утверждают, что способны блокировать передачу различных штаммов COVID-19.



