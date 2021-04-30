Нуланд утверждена на пост замглавы Госдепа США

Сенат американского Конгресса на заседании в четверг, 29 апреля, одобрил кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. Голосование транслировал телеканал CNN.





Сенаторы единогласно поддержали соответствующее назначение.





В ближайшее время 59-летняя Нуланд, чью кандидатуру в феврале внес на утверждение Сената глава Белого дома Джо Байден, будет приведена к присяге.





Как известно, Виктория Нуланд - американский дипломат и политик, официальный представитель Госдепа США в 2011-2013 годах. Затем - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Во время Революции достоинства часто приезжала в Киев. В декабре 2013 года посетила Майдан Независимости.





Ранее Нуланд назвала коррупцию в Украине "инструментом Кремля". По ее словам, Киеву в первую очередь необходимо "преодолеть повальную коррупцию", а США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России.



