Кыргызстан и Таджикистан завершили переговоры

В пограничном городе Исфара представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта на границе. Текст документа в ночь на пятницу, 30 апреля, обнародовало агентство Ховар.





"Комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах РТ и КР, случившегося 29.04.2021 г., обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации", - указано в заявлении.





Также стороны условились принять меры к недопущению эскалации напряженности и создать совместную рабочую группу для полной реализации оговоренных шагов.





Напомним, накануне на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло вооруженное столкновение между военнослужащими. Конфликт вспыхнул из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители кыргызской стороны выступили против и начали спиливать столб.





В результате военных действий погибли трое жителей Кыргызстана, в том числе 12-летняя девочка. Еще 96 человек получили ранения.



