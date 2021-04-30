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30 апреля 21, 11:48
Кыргызстан и Таджикистан завершили переговоры
конфликт
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Республики условились прекратить вооруженный конфликт в приграничной зоне и принять меры для недопущения эскалации конфликта.
В пограничном городе Исфара представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта на границе. Текст документа в ночь на пятницу, 30 апреля, обнародовало агентство Ховар.

"Комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах РТ и КР, случившегося 29.04.2021 г., обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации", - указано в заявлении.

Также стороны условились принять меры к недопущению эскалации напряженности и создать совместную рабочую группу для полной реализации оговоренных шагов.

Напомним, накануне на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло вооруженное столкновение между военнослужащими. Конфликт вспыхнул из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители кыргызской стороны выступили против и начали спиливать столб.

В результате военных действий погибли трое жителей Кыргызстана, в том числе 12-летняя девочка. Еще 96 человек получили ранения.

Источник: https://korrespondent.net/
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