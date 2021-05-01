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30 апреля 21, 21:40
Белый дом готовится к встрече Байдена и Путина:Что известно?
Путин, Байден
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У Байдена подтвердили факт подготовки ко встрече с Путиным.

В США подтвердили, что идет активная подготовка встречи президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. 

Как сообщает Today, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Он указал, что говорил с советником президента РФ по национальной безопасности Николаем Патрушевым. 

По его словам, ориентировочно саммит Байдена и Путина состоится летом в Европе, однако ни дата, ни место пока еще не определены. 

Отметим, что накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что встреча российского и американского президентов может состояться в Вене.

На фоне подготовки этой встречи в МИД Украины заявили, что в Киев приедет глава Госдепа США Энтони Блинкен.
telegraf.com.ua
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