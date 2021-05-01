Белый дом готовится к встрече Байдена и Путина:Что известно?

В США подтвердили, что идет активная подготовка встречи президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Today, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он указал, что говорил с советником президента РФ по национальной безопасности Николаем Патрушевым.

По его словам, ориентировочно саммит Байдена и Путина состоится летом в Европе, однако ни дата, ни место пока еще не определены.





Отметим, что накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что встреча российского и американского президентов может состояться в Вене.





На фоне подготовки этой встречи в МИД Украины заявили, что в Киев приедет глава Госдепа США Энтони Блинкен.



