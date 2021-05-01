Кыргызстан заявил о новой атаке со стороны Таджикистана

Несмотря на установленное ранее перемирие, на границе Таджикистана и Кыргызстана снова возобновилась стрельба, причиной которой стал водораспределительный пункт "Головной". Сообщается о погибших и раненых.

Как сообщает 24.kg, звуки стрельбы слышны в кыргызском селе Достук. В результате пальбы появились раненые и погибшие.

"Один солдат получил ранение в ногу. Его увезли сейчас в районную больницу. Я еду в соседнее село, чтобы отвезти туда медикаменты и забрать медиков", - заявила сотрудница местной больницы Тамара Момунова.



