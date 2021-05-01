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Мир
1 мая 21, 15:19
Кыргызстан заявил о новой атаке со стороны Таджикистана
конфликт
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На границе Кыргызстана и Таджикистана новое обострение

Несмотря на установленное ранее перемирие, на границе Таджикистана и Кыргызстана снова возобновилась стрельба, причиной которой стал водораспределительный пункт "Головной".  Сообщается о погибших и раненых.

Как сообщает 24.kg, звуки стрельбы слышны в кыргызском селе Достук. В результате пальбы появились раненые и погибшие.

"Один солдат получил ранение в ногу. Его увезли сейчас в районную больницу. Я еду в соседнее село, чтобы отвезти туда медикаменты и забрать медиков", - заявила сотрудница местной больницы Тамара Момунова.


Также известно и о двух погибших.

Кроме того, ситуация продолжает накаляться еще и из-за того, что кыргызстанская дорога "Ош — Баткен — Исфана" в местности Торт-Кочо Баткенской области вновь перекрыта.


К тому же, по состоянию на 12:45, таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана.

Как сообщалось, ранее стрельба из-за Головного произошла 28 апреля. Из этого "яблока раздора" ситуация настолько обострилась, что стороны начали стягивать  военную технику к границе. Несколько десятков человек пострадали, эвакуировали 850 человек. Со стороны Кыргызстана погибли трое человек – военные и двое местных, в том числе 13-летняя девочка, а со стороны Таджикистана - трое погибли и  31 пострадали. Среди пострадавших - глава города Баховаддин Баходурзода. 
На следующий день, 29 апреля, стороны договорились о перемирии.
telegraf.com.ua
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