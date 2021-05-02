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2 мая 21, 11:02
У Байдена раскрыли секретные правила Трампа
армия
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Обнародования принятых "тайно" бывшей администрацией США правил пришлось добиваться через суд.
Обнародования принятых "тайно" бывшей администрацией США правил пришлось добиваться через суд.

В Белом доме раскрыли принятые бывшим президентом США Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий. Об этом в субботу, 1 мая, сообщило The New York Times.

Документ, принятый в 2017 году, содержит набор принципов, которыми американская сторона обязана руководствоваться во время проведения "контртеррористических действий" за рубежом.

В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентации действий спецназа. Например, согласно правилам, в ходе операций по борьбе с террористами военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.

“Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения (гарантий) того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны”, - говорится в тексте. В то же время США продолжат, используя всю доступную информацию и проверки, принимать экстраординарные меры “при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций”.

Издание отмечает, что обнародования принятых "тайно" правил пришлось добиваться через суд. В прошлом году раскрытия материалов добивался Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) совместно с самой The New York Times.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что унаследовал страну в "глубоком кризисе".

 
Korrespondent
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